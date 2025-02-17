Слуцкий: европейские элиты "выбросили себя за скобки" урегулирования по Украине

Европейцы своей антироссийской позицией "выбросили себя за скобки" урегулирования по Украине. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Парламентарий предположил, что в ходе встречи лидеров государств - членов Евросоюза в Париже "Украина наверняка будет в центре внимания".