Слуцкий: европейские элиты "выбросили себя за скобки" урегулирования по Украине
Европейцы своей антироссийской позицией "выбросили себя за скобки" урегулирования по Украине. Об этом заявил в эфире телеканала "Россия-24" глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Парламентарий предположил, что в ходе встречи лидеров государств - членов Евросоюза в Париже "Украина наверняка будет в центре внимания".
"Европейцы сами своей антироссийской позицией выбросили себя за скобки любых здравых, любых реальных сегодняшних процессов. Они - вчерашнее. И поэтому этот саммит как бы шумно, усилиями представителей западноевропейской элиты не проходил, эти элиты, еще раз подчеркну, уже за скобками урегулирования по Украине", - добавил глава думского комитета.