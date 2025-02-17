Песков назвал позитивной предстоящую встречу РФ и США в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошей и позитивной предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, однако, по его словам, делать какие-либо прогнозы пока преждевременно.
"Это хорошо и очень позитивно, что мы собираемся вместе, чтобы поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте дождемся вторника и посмотрим, каким будет начало диалога", - сказал Песков телеканалу CNN.
Российская и американская делегации 18 февраля в Эр-Рияде проведут переговоры, на которых планируется обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к обсуждению украинского урегулирования и к встрече лидеров России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. По данным CNN, от США на переговорах в Саудовской Аравии будут госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.