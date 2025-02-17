Песков назвал позитивной предстоящую встречу РФ и США в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошей и позитивной предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии, однако, по его словам, делать какие-либо прогнозы пока преждевременно.

" Э т о х о р о ш о и о ч е н ь п о з и т и в н о , ч т о м ы с о б и р а е м с я в м е с т е , ч т о б ы п о г о в о р и т ь . Н о п о к а н е м н о г о п р е ж д е в р е м е н н о д е л а т ь к а к и е - л и б о п р о г н о з ы . Д а в а й т е д о ж д е м с я в т о р н и к а и п о с м о т р и м , к а к и м б у д е т н а ч а л о д и а л о г а " , - с к а з а л Песков телеканалу CNN.

Российская и американская делегации 18 февраля в Эр-Рияде проведут переговоры, на которых планируется обсудить восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к обсуждению украинского урегулирования и к встрече лидеров России и США - Владимира Путина и Дональда Трампа. Россию на встрече представляют глава МИД Сергей Лавров и помощник главы государства Юрий Ушаков. По данным CNN, от США на переговорах в Саудовской Аравии будут госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.