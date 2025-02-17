Песков: Предметных переговоров по размещению миротворцев на Украине нет

Никаких предметных переговоров на тему размещения миротворческих контингентов на Украине пока не ведется. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что это сложный вопрос.

"Об этом трудно говорить, ведь это страны-члены НАТО, и, таким образом, натовские войска будут размещаться на территории Украины", - сказал он. Он добавил, что у Европы этот вопрос сейчас действительно на повестке дня: об этом говорят и французы, и британцы.

"Но мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - подчеркнул представитель Кремля.