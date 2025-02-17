Песков считает преждевременным обсуждать участие Европы в переговорах по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным обсуждать, может ли Европа участвовать в будущих переговорах по Украине.
Он указал, что представители Москвы и Вашингтона завтра только начнут обсуждать в Эр-Рияде подготовку встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Готовиться будет встреча двух президентов, о которой они условились во время телефонного разговора", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном участии Европы в переговорах. "[Завтрашние контакты с США посвящены] подготовке возможной встрече по Украине. Но поскольку только будут говорить во вторник о подготовке возможной встречи, то, соответственно, все модальности могут обсуждаться только во вторник. Имеются в виду те модальности, которые могут обсуждаться не на высшем уровне", - добавил представитель Кремля.