Песков считает преждевременным обсуждать участие Европы в переговорах по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным обсуждать, может ли Европа участвовать в будущих переговорах по Украине.

Он указал, что представители Москвы и Вашингтона завтра только начнут обсуждать в Эр-Рияде подготовку встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.