В Кремле высказались о заявлениях Вэнса на Мюнхенской конференции

Москва тщательно фиксировала заявления вице-президент США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции, но делать выводы пока рано.

© Lenta.ru

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

« Д у м а е т с я , ч т о н а о с н о в е к а к и х - т о п е р в ы х з а я в л е н и й д е л а т ь д а л е к о и д у щ и е в ы в о д ы [ о б у л у ч ш е н и и о т н о ш е н и й Р о с с и и и США] было бы преждевременным», — уточнил он.

Уточняется, что американский вице-премьер выразил мнение, что главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой.

Ранее Песков раскрыл темы переговоров США и России в Саудовской Аравии. По его словам, представители российской и американской делегаций обсудят детали возможных переговоров по Украине.