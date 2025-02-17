В Кремле раскрыли темы переговоров США и России в Саудовской Аравии

Представители российской и американской делегаций обсудят детали возможных переговоров по Украине в Саудовской Аравии (СА).

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле раскрыли, кто будет представлять РФ на завтрашних переговорах с США