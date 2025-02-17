В Кремле раскрыли темы переговоров США и России в Саудовской Аравии
Представители российской и американской делегаций обсудят детали возможных переговоров по Украине в Саудовской Аравии (СА).
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
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«Встреча будет посвящена, в первую очередь, восстановлению всего комплекса отношений России и США. Также на ней обсудят возможные переговоры по урегулированию на Украине, а также организацию личной встречи российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа», — указал представитель Кремля.