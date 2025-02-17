Песков анонсировал встречу Путина с главой Камчатки
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимир Путина с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.
«Путин сегодня работает в Кремле. У него из открытой части рабочего дня с докладом будет губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Традиционная работа с главами регионов», — сказал Песков.
По слова представителя Кремля, в остальной сегодня у президента будут закрытые совещания.
Ранее Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил о важности социальной сферы в Донецкой Народной Республике.