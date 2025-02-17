Песков анонсировал встречу Путина с главой Камчатки

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России Владимир Путина с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

« П у т и н с е г о д н я р а б о т а е т в К р е м л е . У н е г о и з о т к р ы т о й ч а с т и р а б о ч е г о д н я с д о к л а д о м б у д е т г у б е р н а т о р К а м ч а т с к о г о к р а я Владимир Солодов. Традиционная работа с главами регионов», — сказал Песков.

По слова представителя Кремля, в остальной сегодня у президента будут закрытые совещания.

Ранее Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным заявил о важности социальной сферы в Донецкой Народной Республике.