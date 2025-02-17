В Кремле раскрыли, кто будет представлять РФ на завтрашних переговорах с США

Глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков 17 февраля вылетели в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что на этой неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры высокопоставленных представителей РФ и США. Трамп отмечал, что Украина также примет участие во встрече, но в Киеве эту информацию не подтвердили.

Песков уточнил, что переговоры представителей России и США должны состояться во вторник, 18 февраля. В первую очередь встреча будет посвящена «восстановлению всего комплекса российско-американских отношений», подчеркнул Песков.

Назван один из участников переговоров в Саудовской Аравии со стороны России

Кроме того, представители России и США обсудят организацию возможных переговоров по Украине и организацию встречи российского и американского президентов. Песков добавил, что у Лаврова и Ушакова будет возможность предоставлять срочные доклады президенту РФ Владимиру Путину о ходе переговоров в Эр-Рияде.