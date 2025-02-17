Косачев призвал прописать неразмещение войск НАТО на Украине в будущих договоренностях

Возможное размещение войск и вооружения НАТО на Украине категорически ухудшит ситуацию, необходимо четко прописать недопустимость такого развития событий в договоренностях по статусу Украины и урегулированию кризиса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты The Daily Telegraph написал, что Соединенное Королевство готово отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта.

" Э т о б у д е т к а т е г о р и ч е с к и м у х у д ш е н и е м с и т у а ц и и в н е в с я к о г о с о м н е н и я , и я б ы б ы л с т о р о н н и к о м т о г о , ч т о б ы в б у д у щ и х д о г о в о р е н н о с т я х п о с т а т у с у Украины, по урегулированию украинского кризиса, тема неразмещения там вооружений, вооруженных сил стран НАТО совершенно точно была бы прописана там совершенно четко", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия-24".

Он напомнил, что в основополагающем акте Россия - НАТО аналогичное положение существует в отношении уже вступивших в альянс новых членов, однако оно "последовательно разрушается натовцами". В частности, он привел в пример системы противоракетной обороны США в Румынии и в Польше.

" П о н я т н о , н а с к о л ь к о э т о д е с т а б и л и з и р у ю щ и й ф а к т о р д л я е в р о п е й с к о й , д а и д л я г л о б а л ь н о й б е з о п а с н о с т и . У в ы , о с н о в о п о л а г а ю щ и й а к т в о м н о г и х с л у ч а я х у ж е н а р у ш е н с т о й с т о р о н ы . И в н а ш и х и н т е р е с а х н е д о п у с т и т ь п о в т о р е н и я э т и х и а н а л о г и ч н ы х с ц е н а р и е в , я и м е ю в в и д у т о , ч т о п р о и з о ш л о с М и н с к и м и с о г л а ш е н и я м и " , - с к а з а л Косачев.

Он с сожалением констатировал, что воинствующих политиков пока в Европе "более чем достаточно", потому что Европа не в состоянии жить в иных условиях, кроме как конфронтации.