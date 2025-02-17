Косачев призвал прописать неразмещение войск НАТО на Украине в будущих договоренностях

Косачев: неразмещение НАТО на Украине надо прописать в будущих договоренностях
Возможное размещение войск и вооружения НАТО на Украине категорически ухудшит ситуацию, необходимо четко прописать недопустимость такого развития событий в договоренностях по статусу Украины и урегулированию кризиса. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье для газеты The Daily Telegraph написал, что Соединенное Королевство готово отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта.
"Это будет категорическим ухудшением ситуации вне всякого сомнения, и я бы был сторонником того, чтобы в будущих договоренностях по статусу Украины, по урегулированию украинского кризиса, тема неразмещения там вооружений, вооруженных сил стран НАТО совершенно точно была бы прописана там совершенно четко", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия-24".
Он напомнил, что в основополагающем акте Россия - НАТО аналогичное положение существует в отношении уже вступивших в альянс новых членов, однако оно "последовательно разрушается натовцами". В частности, он привел в пример системы противоракетной обороны США в Румынии и в Польше.
"Понятно, насколько это дестабилизирующий фактор для европейской, да и для глобальной безопасности. Увы, основополагающий акт во многих случаях уже нарушен с той стороны. И в наших интересах не допустить повторения этих и аналогичных сценариев, я имею в виду то, что произошло с Минскими соглашениями", - сказал Косачев.
Он с сожалением констатировал, что воинствующих политиков пока в Европе "более чем достаточно", потому что Европа не в состоянии жить в иных условиях, кроме как конфронтации.
"Та берлинская стена, которая была разрушена в конце холодной войны, сейчас вновь возникла на внешних границах и Североатлантического альянса, и Европейского союза. Если и когда вдруг в Европе вновь восстановятся идеи неделимости от Лиссабона до Владивостока, от Атлантики до Урала, Европа окажется уже не в числе первых, а на общих со всеми правах, что не устраивает нынешних тех самым воинственно настроенных европейских политиков. Не на этом они делали свои карьеры, и не на этом они хотели бы войти в историю. Но их концепция того, как будет выглядеть будущее Европы, слава богу, с треском проваливается на наших глазах", - заключил Косачев.