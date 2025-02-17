Лавров рассказал о плюсах Мюнхенской конференции

Лавров: заявления в Мюнхене говорят о том, что в регионе начали учитывать реалии
Некоторые заявления на Мюнхенской конференции опираются на меняющийся расклад сил в мире и показывают, что в регионе начали учитывать реалии.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
"Звучали и другие голоса, голоса более реалистичные, опирающиеся на кардинально меняющийся расклад сил в мире. Голоса, которые в значительной степени начинают учитывать реалии, объективно формирующегося многополярного миропорядка", - указал Лавров.