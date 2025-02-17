Лавров рассказал о плюсах Мюнхенской конференции

Некоторые заявления на Мюнхенской конференции опираются на меняющийся расклад сил в мире и показывают, что в регионе начали учитывать реалии.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры с главой МИД Сербии Марко Джуричем.