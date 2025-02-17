Глава МИД Сербии передал благодарность Путину за поддержку суверенитета страны
Глава МИД Сербии Марко Джурич передал благодарность президента республики Александара Вучича российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку территориальной целостности и суверенитета республики.
"Я хочу поблагодарить вас лично и хочу передать благодарность нашего президента Александара Вучича президенту Российской Федерации Владимиру Путину, всему руководству Российской Федерации за вашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии, когда речь идет о Косове и Метохии", - сказал он на открытии переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. "Я также хочу поблагодарить вас и ваших коллег за постоянную поддержку, статус Сербии в международных организациях", - отметил Джурич.