Лавров высказался об отношениях России и Сербии

Лавров: Россия ценит отношения с Сербией
Москва ценит отношения с Белградом, эти дружественные связи успешно прошли испытание непростыми временами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с главой МИД Сербии Марко Джуричем.
"Мы ценим наши отношения, которые прошли испытания временем. Причем порой весьма тяжелым временем", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ. "В основе российско-сербских связей лежат дружественные отношения между нашими народами, решимость сохранить память об истории нашей дружбы и о тех событиях, которые повергли Европу в самую страшную мировую войну, в которую пострадали многие сербы, многие народы Советского Союза", - подчеркнул Лавров. "И мы среди прочих задач развития нашего партнерства, конечно же, видим консолидацию усилий по недопущению повторения подобной трагедии", - указал глава МИД РФ.