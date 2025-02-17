Лавров высказался об отношениях России и Сербии

Москва ценит отношения с Белградом, эти дружественные связи успешно прошли испытание непростыми временами, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры в Москве с главой МИД Сербии Марко Джуричем.

" М ы ц е н и м н а ш и о т н о ш е н и я , к о т о р ы е п р о ш л и и с п ы т а н и я в р е м е н е м . П р и ч е м п о р о й в е с ь м а т я ж е л ы м в р е м е н е м " , - с к а з а л г л а в а в н е ш н е п о л и т и ч е с к о г о в е д о м с т в а Р Ф . " В о с н о в е р о с с и й с к о - с е р б с к и х с в я з е й л е ж а т д р у ж е с т в е н н ы е о т н о ш е н и я м е ж д у н а ш и м и н а р о д а м и , р е ш и м о с т ь с о х р а н и т ь п а м я т ь о б и с т о р и и н а ш е й д р у ж б ы и о т е х с о б ы т и я х , к о т о р ы е п о в е р г л и Е в р о п у в с а м у ю с т р а ш н у ю м и р о в у ю в о й н у , в к о т о р у ю п о с т р а д а л и м н о г и е с е р б ы , м н о г и е н а р о д ы С о в е т с к о г о С о ю з а " , - п о д ч е р к н у л Лавров. "И мы среди прочих задач развития нашего партнерства, конечно же, видим консолидацию усилий по недопущению повторения подобной трагедии", - указал глава МИД РФ.