Регионы выберут модель местного самоуправления
Российским регионам дадут возможность самостоятельно определить модель местного самоуправления (МСУ). Законопроект об этом подготовлен к рассмотрению во втором чтении в Госдуме, рекомендацию документу дал профильный Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Напомним, что проект закона на эту тему был внесен в Госдуму еще в 2021 году, его авторами стали главы комитетов по госстроительству обеих палат парламента Андрей Клишас (Совфед) и Павел Крашенинников (ГД).
В первоначальном виде он безальтернативно предусматривал одноуровневую систему МСУ - это предполагало бы ликвидацию сельских и городских поселений. Однако против такого подхода высказались регионы, председатель Госдумы Вячеслав Володин и ряд депутатов. В итоге ко второму чтению были подготовлены межфракционные поправки, позволяющие регионам самим выбирать модель местного самоуправления.
Почему дадут выбор
"Наша страна огромная, и субъекты Российской Федерации разные, - напомнил ранее Вячеслав Володин. - Определяясь с системой местного самоуправления необходимо учитывать особенности региона - и социально-экономическую, и историческую составляющие каждой территории".
По его словам, в ряде регионов первичный уровень прочно встроен в систему управления.
Глава профильного комитета Павел Крашенинников уточнил, что два уровня (сельские и городские поселения, а также муниципальные районы) можно будет сохранить, если такая система эффективна в конкретном регионе. Однако будет возможность перейти на одноуровневую систему, которую уже выбрали 20 регионов.
В законопроекте предлагаются следующие виды муниципальных образований:
- городской округ,
- муниципальный округ,
- внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения).
Более того, у регионов будет возможность частично переходить на одноуровневую систему, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую. Как и почему - решает сам субъект Федерации с учетом мнения территорий, национальных и исторических традиций, отметил Крашенинников.
Закрепить полномочия
Также документом предлагается закрепить полномочия органов местного самоуправления, ведь, как пояснил глава комитета, "нередко происходит наслоение и путаница между полномочиями разных публичных органов власти".
"От такой головоломки страдают все: и чиновники, и правоохранители, и главное - граждане, поскольку нет понимания, кто за что отвечает", - сказал Крашенинников.
Согласно законопроекту, для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет. Если глава муниципалитета по каким-то показателям не справляется со своими обязанностями, то губернатор сможет применить к нему меры взыскания от предупреждения до снятия с должности.
В случае принятия закон вступает в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года регионам необходимо будет принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории. Закон важен для страны, ведь "во многом от того, как организована работа на местах и как отлажено взаимодействие с жителями", зависит общая работа власти в стране, уверен Крашенинников.