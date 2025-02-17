Регионы выберут модель местного самоуправления

Российским регионам дадут возможность самостоятельно определить модель местного самоуправления (МСУ). Законопроект об этом подготовлен к рассмотрению во втором чтении в Госдуме, рекомендацию документу дал профильный Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

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Напомним, что проект закона на эту тему был внесен в Госдуму еще в 2021 году, его авторами стали главы комитетов по госстроительству обеих палат парламента Андрей Клишас (Совфед) и Павел Крашенинников (ГД).

В первоначальном виде он безальтернативно предусматривал одноуровневую систему МСУ - это предполагало бы ликвидацию сельских и городских поселений. Однако против такого подхода высказались регионы, председатель Госдумы Вячеслав Володин и ряд депутатов. В итоге ко второму чтению были подготовлены межфракционные поправки, позволяющие регионам самим выбирать модель местного самоуправления.

Почему дадут выбор

" Н а ш а с т р а н а о г р о м н а я , и с у б ъ е к т ы Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и р а з н ы е , - н а п о м н и л р а н е е Вячеслав Володин. - Определяясь с системой местного самоуправления необходимо учитывать особенности региона - и социально-экономическую, и историческую составляющие каждой территории".

По его словам, в ряде регионов первичный уровень прочно встроен в систему управления.

Глава профильного комитета Павел Крашенинников уточнил, что два уровня (сельские и городские поселения, а также муниципальные районы) можно будет сохранить, если такая система эффективна в конкретном регионе. Однако будет возможность перейти на одноуровневую систему, которую уже выбрали 20 регионов.

В законопроекте предлагаются следующие виды муниципальных образований:

городской округ, муниципальный округ, внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения).

Более того, у регионов будет возможность частично переходить на одноуровневую систему, а на отдельных своих территориях сохранить двухуровневую. Как и почему - решает сам субъект Федерации с учетом мнения территорий, национальных и исторических традиций, отметил Крашенинников.

Закрепить полномочия

Также документом предлагается закрепить полномочия органов местного самоуправления, ведь, как пояснил глава комитета, "нередко происходит наслоение и путаница между полномочиями разных публичных органов власти".

" О т т а к о й г о л о в о л о м к и с т р а д а ю т в с е : и ч и н о в н и к и , и п р а в о о х р а н и т е л и , и г л а в н о е - г р а ж д а н е , п о с к о л ь к у н е т п о н и м а н и я , к т о з а ч т о о т в е ч а е т " , - с к а з а л Крашенинников.

Согласно законопроекту, для всех должностных лиц местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий - пять лет. Если глава муниципалитета по каким-то показателям не справляется со своими обязанностями, то губернатор сможет применить к нему меры взыскания от предупреждения до снятия с должности.

В случае принятия закон вступает в силу через 90 дней после опубликования. До 1 января 2027 года регионам необходимо будет принять законы, которыми должны быть урегулированы вопросы организации местного самоуправления в регионе или на территории. Закон важен для страны, ведь "во многом от того, как организована работа на местах и как отлажено взаимодействие с жителями", зависит общая работа власти в стране, уверен Крашенинников.