Лавров оценил выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции

Выступления лидеров стран Европейского союза (ЕС) на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными по отношению к России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.
«Выступления европейских лидеров были на редкость агрессивными. Прежде всего, в отношении моей страны», — указал дипломат.
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При этом Лавров указал, что на конференции звучали в том числе и реалистичные голоса, объективно смотрящие на ситуацию в мире. Наиболее вероятно, что глава российского внешнеполитического ведомства имел в виду речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, раскритиковавшего руководство Евросоюза.