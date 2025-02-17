Лавров оценил выступления лидеров ЕС на Мюнхенской конференции

Выступления лидеров стран Европейского союза (ЕС) на Мюнхенской конференции по безопасности были агрессивными по отношению к России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

« В ы с т у п л е н и я е в р о п е й с к и х л и д е р о в б ы л и н а р е д к о с т ь а г р е с с и в н ы м и . П р е ж д е в с е г о , в о т н о ш е н и и м о е й с т р а н ы » , — у к а з а л д и п л о м а т .

Маск высмеял плачущего главу Мюнхенской конференции

При этом Лавров указал, что на конференции звучали в том числе и реалистичные голоса, объективно смотрящие на ситуацию в мире. Наиболее вероятно, что глава российского внешнеполитического ведомства имел в виду речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, раскритиковавшего руководство Евросоюза.