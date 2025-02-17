Губернатор Куйвашев прокомментировал сообщения о своей возможной отставке

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в разговоре с 66.ru, что ему ничего не известно о его возможной отставке.

17 февраля издание «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники писало, что в администрации президента начали подготовку к возможному снятию Куйвашева с должности главы региона, на которой он пребывает с 2012 года.

Сам губернатор в разговоре с 66.ru отметил, что не знает о каких источниках идет речь.

« В а д м и н и с т р а ц и и п р е з и д е н т а р а б о т а ю т о к о л о т ы с я ч и ч е л о в е к . Е с л и б ы ч т о - т о п о д о б н о е п р о и с х о д и л о , н а в е р н я к а я б ы л б ы в к у р с е , н о с о м н о й э т о н и к т о н е о б с у ж д а л » , — с к а з а л Куйвашев.

Как выяснили журналисты, с момента вступления в должность губернатора в 2012 году сообщения о возможной отставке Куйвашева появлялись не менее 100 раз.

В материале «Ведомостей» утверждается, что главу Свердловской области могут снять с должности весной или осенью 2025 года. По данным издания, в настоящее время ведется подбор преемника, который должен быть «понятен» местным элитам. Один из собеседников «Ведомостей» назвал уход Куйвашева «решенным вопросом» и предположил, что это произойдет в ближайшие месяцы. Он также не исключил, что губернатор перейдет на федеральную должность.