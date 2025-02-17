Предложивший пенсионерам работать на мойке российский депутат выступил с новым заявлением

Депутат думы Сургута Евгений Барсов готов поработать автомойщиком после хейта в соцсетях. До этого россиянин на своем Youtube-канале опубликовал ролик, в котором предложил пенсионерам, ищущим денежные средства, пойти трудиться на бензоколонки. Новое заявление парламентария приводит Ura.ru.

Предложивший пенсионерам работать на мойке депутат выступил с новым заявлением
© Lenta.ru

После скандальных слов депутата недоброжелатели стали подсчитывать его имущество. В налоговых декларациях Барсова были указаны 29 квартир и десять самолетов.

«Ответ Чемберлену. Не слабо! Иду мыть машины», подписал парламентарий очередной видеоролик.

По мнению Барсова, его слова во время прошлого выступления передали неправильно, исказив смысл.

Кроме того, Барсов раскрыл источник своего благосостояния.

«Откуда бабки? Строительная фирма, которую я продал в 2016-м году оттуда же были все эти 29 квартир и 10 самолетов. Только все эти 29 квартир (сейчас их 13) уходят на содержание авиационной базы», подчеркнул он.

Ранее депутат из Екатеринбурга Александр Колесников устроил ссору с вице-мэром Андреем Корюковым и отнес себя к лучшим людям.

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