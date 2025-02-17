Предложивший пенсионерам работать на мойке депутат выступил с новым заявлением

Депутат думы Сургута Евгений Барсов готов поработать автомойщиком после хейта в соцсетях. До этого россиянин на своем Youtube-канале опубликовал ролик, в котором предложил пенсионерам, ищущим денежные средства, пойти трудиться на бензоколонки. Новое заявление парламентария приводит Ura.ru.

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После скандальных слов депутата недоброжелатели стали подсчитывать его имущество. В налоговых декларациях Барсова были указаны 29 квартир и десять самолетов.

« О т в е т Ч е м б е р л е н у . Н е с л а б о ! И д у м ы т ь м а ш и н ы » , — п о д п и с а л п а р л а м е н т а р и й о ч е р е д н о й в и д е о р о л и к .

По мнению Барсова, его слова во время прошлого выступления передали неправильно, исказив смысл.

Кроме того, Барсов раскрыл источник своего благосостояния.

« О т к у д а б а б к и ? С т р о и т е л ь н а я ф и р м а , к о т о р у ю я п р о д а л в 2 0 1 6 - м г о д у — о т т у д а ж е б ы л и в с е э т и 2 9 к в а р т и р и 1 0 с а м о л е т о в . Т о л ь к о в с е э т и 2 9 к в а р т и р ( с е й ч а с и х 1 3 ) — у х о д я т н а с о д е р ж а н и е а в и а ц и о н н о й б а з ы » , — п о д ч е р к н у л о н .

Ранее депутат из Екатеринбурга Александр Колесников устроил ссору с вице-мэром Андреем Корюковым и отнес себя к лучшим людям.