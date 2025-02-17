В Госдуме выступили против введения штрафов за пропаганду домашнего насилия

Никакой пользы для россиян от введения штрафов за пропаганду домашнего насилия не будет, убежден зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Вместо этого, по его мнению, следует ввести ответственность за популистские и хайповые инициативы.

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Так в беседе с Общественной Службой Новостей он прокомментировал законопроект, который на рассмотрение парламента внесла депутат от партии «Новые люди» Ксения Горячева. Документом предлагается штрафовать за одобрение или пропаганду домашнего насилия на суммы от 5 до 10 тысяч рублей. По мнению Милонова, инициатива не стоит внимания, потому что она «громкая», но бесполезна для людей.

« Х о т е л о с ь б ы , ч т о б ы н е к о т о р ы е з а к о н о т в о р ц ы д л я н а ч а л а п р е д л о ж и л и , н а п р и м е р , в в е с т и о т в е т с т в е н н о с т ь з а п р о п а г а н д у п о п у л и с т с к и х и л и х а й п о в ы х п р е д л о ж е н и й » , — з а я в и л о н .

В то же время он не ответил на вопрос, стоит ли в России одобрить законопроект о домашнем насилии, разрабатываемый с 2016 года.

В документе о штрафах за пропаганду семейно-бытового насилия предлагается отнести к нему, в том числе, умышленное причинение вреда, психологические и физические угрозы и нанесение ущерба имуществу родственников. Причем подчеркивается, что нормы закона в случае одобрения не будут распространяться на произведения искусства и науки.