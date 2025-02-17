Политолог Орлов: США заявили элитам Европы о желании их заменить
Американские политики артикулировали готовность к политическому противостоянию с европейской элитой, сказал в беседе с RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
«Для европейцев конференция в Мюнхене стала настоящим холодным душем. Они быстро поняли, что сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом и его командой будет ещё более сложной задачей, чем в его в первый срок», — отметил политолог.
А главная проблема в том, что Трамп и его окружение считают сегодняшнюю политическую элиту Европы органическим продолжением и филиалом администрации экс-президента США Джо Байдена, сказал он.
«Сегодня Европа для США — это политический оппонент. Вашингтон не просто хочет оставить Европу одну решать свои проблемы, в том числе безопасности. Американцы обозначили, что хотят смены элит в странах Европы, и не скрывая называли политические силы, которые готовы поддерживать на выборах», — заметил Орлов.
Естественно, всё это привело в ужас европейскую бюрократию, которая привыкла жить на иждивении у Вашингтона, заключил он.
Ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что форум в 2025 году стал в некотором смысле европейским кошмарным сном.