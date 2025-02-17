Власти Свердловской области высказались о возможной отставке главы региона

Власти Свердловской области опровергли информацию о возможной отставке в 2025 году губернатора региона Евгения Куйвашева. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что в администрации президента РФ начали обсуждать возможную отставку Куйвашева. В частности, один из источников издания полагает, что глава региона может покинуть свой пост весной или осенью 2025 года, в настоящее время идет подбор кандидатов.

" Г у б е р н а т о р - в ы б о р н а я д о л ж н о с т ь . В 2 0 2 2 г о д у с в е р д л о в ч а н е и з б р а л и Е в г е н и я К у й в а ш е в а г у б е р н а т о р о м с р о к о м н а п я т ь л е т . Т а к и м о б р а з о м Е в г е н и й К у й в а ш е в п р о д о л ж и л с в о ю д е я т е л ь н о с т ь п о р а з в и т и ю С р е д н е г о У р а л а , к о т о р у ю в е д е т е щ е с п е р в о г о г у б е р н а т о р с к о г о с р о к а - с 2 0 1 2 г о д а . С о о т в е т с т в у ю щ а я р а б о т а б у д е т п р о д о л ж е н а и в п р е д ь - в р а м к а х с р о к а п о л н о м о ч и й . В б л и ж а й ш е е в р е м я у Евгения Куйвашева запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону, а также за пределы области", - говорится в сообщении.

Куйвашев родился в 1971 году. Окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ. С 1997 до 2005 года работал в администрации поселка Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В 2005 году назначен заместителем руководителя ГУФССП по Москве - заместителем главного судебного пристава Москвы. С декабря 2005 года - глава администрации Тобольска Тюменской области, с июля 2007 года - глава администрации Тюмени. 29 января 2011 года назначен заместителем полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО). С сентября 2011 года - полпред президента РФ в УрФО. 14 мая 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, 29 мая 2012 года утвержден в должности главы региона.

В сентябре 2022 года по итогам единого дня голосования Евгений Куйвашев одержал победу на выборах губернатора Свердловской области с 65,78% голосов.