Власти Свердловской области высказались о возможной отставке главы региона

Власти Свердловской области опровергли информацию о возможной отставке в 2025 году губернатора региона Евгения Куйвашева. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на источники сообщили, что в администрации президента РФ начали обсуждать возможную отставку Куйвашева. В частности, один из источников издания полагает, что глава региона может покинуть свой пост весной или осенью 2025 года, в настоящее время идет подбор кандидатов.
"Губернатор - выборная должность. В 2022 году свердловчане избрали Евгения Куйвашева губернатором сроком на пять лет. Таким образом Евгений Куйвашев продолжил свою деятельность по развитию Среднего Урала, которую ведет еще с первого губернаторского срока - с 2012 года. Соответствующая работа будет продолжена и впредь - в рамках срока полномочий. В ближайшее время у Евгения Куйвашева запланированы встречи с федеральными и региональными должностными лицами, поездки по региону, а также за пределы области", - говорится в сообщении.
Куйвашев родился в 1971 году. Окончил Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ. С 1997 до 2005 года работал в администрации поселка Пойковский Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В 2005 году назначен заместителем руководителя ГУФССП по Москве - заместителем главного судебного пристава Москвы. С декабря 2005 года - глава администрации Тобольска Тюменской области, с июля 2007 года - глава администрации Тюмени. 29 января 2011 года назначен заместителем полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО). С сентября 2011 года - полпред президента РФ в УрФО. 14 мая 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области, 29 мая 2012 года утвержден в должности главы региона.
В сентябре 2022 года по итогам единого дня голосования Евгений Куйвашев одержал победу на выборах губернатора Свердловской области с 65,78% голосов.