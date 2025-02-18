Хинштейн отреагировал на отказ медиков помочь ветерану Великой Отечественной

Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Курской области Александр Хинштейн готов лично разобраться в ссоре сотрудников скорой помощи и ветерана Великой Отечественной войны Евгения Будкина. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Чиновник заверил, что в ближайшее время готов пообщаться с медиками, которые якобы отказали пожилому мужчине в помощи.

« Т а к ж е п р и г л а ш у д о ч ь в е т е р а н а , ч т о б ы у с л ы ш а т ь в с е т о ч к и з р е н и я . У в е р е н , ч т о м ы н а м е с т е о б о в с е м п о г о в о р и м и в м е с т е н а й д е м р е ш е н и е » , — о т р е а г и р о в а л Хинштейн.

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Все произошло в декабре 2024 года. По словам Будкина, он упал ночью на пол. Дочь не смогла его поднять и вызвала скорую помощь. Родственница пенсионера пояснила, что медработники сначала отказались поднимать фронтовика и вели себя неуважительно. По итогам проверки фельдшер и санитар получили выговоры, а всю бригаду лишили надбавок.