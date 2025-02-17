Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена о России, напомнив ему о предпосылках Второй мировой войны. Об этом она написала в Telegram.

По мнению Захаровой, дипломатам, присутствовавшим на Мюнхенской конференции, необходимо давать «молоко для вывода из организма ядовитых токсинов». Отдельно она обратила внимание на выступление Хойсгена.

« К о с т о ч к о й в в и ш е н к е н а л ю т о м т о р т е с т а л с п и ч п р е д с е д а т е л я э т о г о м а р а ф о н а н а р р а т и в о в - р у с о ф о б а Хойсгена. Он заявил, что Россию не надо !!!умиротворять!!!, так как эта политика не сработала в 30-е годы ХХ века», - написала Захарова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Захаровой, Хойсген «соврал, не напомнив, кто, кого и как умиротворил в 1938 году». Она написала, что в ночь на 30 сентября 1938-го премьеры Британии и Франции подписали с Бенито Муссолини и Адольфом Гитлером совместный документ, по которому Чехословакия в течение десяти дней должна была уступить Германии Судетскую область. Захарова подчеркнула, что именно так был запущен «маховик Второй мировой войны».

« Д а л ь ш е Хойсгена понесло безудержно, и он сказал, что Путин «реагирует только на силу», а потом… заплакал. То ли, чтобы показать силу слабости. Но это, вроде, женская история. То ли от собственного очередного вранья», - отметила представитель МИД.

Захарова подчеркнула, что в том же зале, где выступал Хойсген, президент РФ Владимир Путин в 2007 году призывал западные страны к сотрудничеству, уважению друг друга.

Зеленский отказался принимать решения России и США по Украине

Одним из самых известных выступлений на Мюнхенских конференциях стала речь Путина от 10 февраля 2007 года. В ней он раскритиковал приближение НАТО к границам России, однополярную модель мира и призвал к созданию новой архитектуры безопасности, которая учла бы интересы всех.