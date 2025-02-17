Задержан замгубернатора Ростовской области, в правительстве проходят обыски

Задержан министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, занимавший также должность заместителя губернатора. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

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« Р а ч а л о в с к и й з а д е р ж а н » , - п о я с н и л о н .

По данным осведомленных источников, в здании правительства области проходят обыски, сообщает donnews.ru.

Рачаловский был назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области в 2014 году. С сентября 2023 года занимал также пост заместителя губернатора региона.

Ранее в Ростовской области задержали заместителя губернатора — министра финансов Лилию Федотову. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, в 2020 году чиновница при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд Ростовской области кредиты в банке на 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. Ущерб бюджету региона составил 1,9 млрд рублей.