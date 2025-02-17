В Госдуме приравняли планы ЕС по Украине к интервенции

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сравнил планы по отправке европейских сил на Украину с интервенцией и заявил, что в действительности Европа хочет «растоптать суверенитет» страны. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности, подкрепленные «боеспособными европейскими и неевропейскими войсками». По его словам, план заключается в отправке на Украину миротворческих сил стран НАТО, но в рамках «миссии вне НАТО». По данным Axios, Трамп заявил, что размещение европейских миротворческих сил вдоль линии соприкосновения могло бы стать одним из решений.

На фоне новостей о грядущих переговорах по Украине страны ЕС решили провести в Париже экстренный саммит. На встрече 17 февраля будут обсуждаться вопросы европейской безопасности и подход ЕС к урегулированию украинского кризиса. СМИ писали, что страны, в частности, обсудят возможное размещение войск на Украине за линией соприкосновения, а не на ней, в качестве «сил перестраховки».

« О п р а в к а в о й с к н а У к р а и н у п о с у т и с т а н е т о т к р ы т о й и н т е р в е н ц и е й , с ц е л ь ю р а з д е л е н и я е е н а з о н ы к о н т р о л я , ч т о б ы в ы к а ч и в а т ь п о л е з н ы е и с к о п а е м ы е и в ы в о з и т ь ч е р н о з е м ы » , - т а к э т и н о в о с т и п р о к о м м е н т и р о в а л Ш е р е м е т .

По его мнению, планы ЕС не имеют ничего общего с миротворческой миссией. Депутат заявил, что европейские страны (в первую очередь, Франции и Британии) планируют военное, политическое и экономическое вмешательство в дела Украины, чтобы «растоптать ее суверенитет и превратить в свой сырьевой придаток».