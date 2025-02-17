Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что планы Европы по отправке войск на Украину представляют собой открытую интервенцию, направленную на разделение страны и выкачивание ее ресурсов.

Шеремет выступил с заявлением, в котором приравнял планы европейских государств по отправке войск на Украину к интервенции. По мнению Шеремета, действия Европы могут привести к разделению Украины на зоны контроля и их эксплуатации в экономических целях, таких как выкачивание полезных ископаемых и вывоз черноземов, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что эти действия не будут иметь ничего общего с миротворческой миссией. Шеремет уточнил, что в первую очередь Франция и Британия стремятся под видом миротворческой миссии осуществить военное, политическое и экономическое вмешательство в дела Украины. Такое вмешательство, по его мнению, подрывает суверенитет страны и может превратить ее в сырьевой придаток Европы.

Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил о готовности страны отправить войска на Украину для обеспечения безопасности и урегулирования конфликта.

Владимир Зеленский предложил разместить на территории страны до 100 тыс. западных военных.

Посол России во Франции Алексей Мешков заявил, что размещение европейских войск на Украине в период конфликта будет считаться фактическим объявлением войны.