Стало известно о возможной отставке российского губернатора

Администрация президента (АП) России начала обсуждать возможную отставку руководителя Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом сообщили четыре источника, близких к АП, пишут «Ведомости».

По словам одного из них, губернатор может покинуть свой пост весной или осенью 2025 года, сейчас же идет отбор кандидатов. Другой собеседник издания добавил, что отставка Куйвашева обсуждается уже давно, однако многое зависит от того, как скоро получится выбрать и согласовать кандидата на кресло руководителя Свердловской области.

Еще один источник издания назвал решенным вопросом ухода Куйвашева с поста и допустил, что отставка состоится в ближайшие месяцы. Губернатор может перейти на работу на федеральный уровень, отметил другой собеседник.

Куйвашев занимает пост главы Свердловской области в течение почти 13 лет. В 2005 году его назначили мэром Тобольска, затем, с 2007 года, он работал мэром Тюмени. В 2011 политик занял кресло замполпреда президента в Уральском федеральном округе, в том же году он занял должность полпреда президента в УрФО.

В декабре прошлого года в сети появилась информация об отставке главы Новосибирской области Андрея Травникова. Губернатор, комментируя ситуацию, опроверг данные и отметил, что информация о его сложении полномочий возникает с регулярной периодичностью.