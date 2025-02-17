В России раскрыли одно решение Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп фактически отменил решение о членстве Украины в НАТО словами о том, что Вашингтон не видит Киев в альянсе. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«США уже заявили, что не видят Украины в НАТО, чем уже отменили де-факто решение саммита. Именно США управляют НАТО и имеют в альянсе решающий голос, это ни для кого не секрет», — написал он.

Сенатор отметил, что европейским политикам осталось лишь «делать хорошую мину при плохой игре», говоря о необходимости присутствия Европы на переговорах. По мнению Пушкова, мирные переговоры по Украине пройдут без европейских стран.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский раскрыл способ вернуть территории. «Мы должны вернуть их дипломатическим путем. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему это можно сделать дипломатическим путем», — сказал он.