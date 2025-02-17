В Запорожской области начнут разработку месторождения ферромараганца

В Запорожской области планируется начать разработку самого крупного российского месторождения ферромарганца. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

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Он отметил, что в Токмакском месторождении находится 80% всего запаса ферромарганца Евразии, миллионы тонн, которые способны обеспечивать российский металлургический комплекс. Балицкий напомнил, что в Запорожской области также находятся месторождения железной руды, гранитные и песчаные карьеры. 22 ноября сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона заявил, что для российского бизнеса необходимы механизмы компенсации за военные риски в новых регионах.

2 ноября в России заявили об увеличении потребления электроэнергии в Луганской и Донецкой народных республиках и Запорожской и Херсонской областях, за год показатель достиг 15,4 млрд кВт•ч.