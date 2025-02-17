Шеремет: необходимо объявить бойкот главе дипломатии ЕС Каллас
Необходимо устроить бойкот главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Комментируя недавнее заявление Каллас о том, что мирные российские жители не страдают в результате конфликта, Шеремет назвал эстонского политика "позором западной дипломатии, исповедующей нацизм".
По словам депутата, жестокость и невежество Каллас зашкаливают, и именно такие государственные деятели провоцируют насилие и войны. Шеремет призвал все "цивилизованные страны" устроить главе дипломатии ЕС бойкот и не приглашать ее ни на одну международную площадку и конференцию, в том числе по урегулированию международных конфликтов и ведению мирных переговоров.
Парламентарий отметил, что Каллас нужно остановиться пока не поздно и публично принести покаяние. 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Каллас во лжи, цинизме и аморальности.