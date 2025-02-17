Необходимо устроить бойкот главе дипломатии Европейского союза Кае Каллас. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Комментируя недавнее заявление Каллас о том, что мирные российские жители не страдают в результате конфликта, Шеремет назвал эстонского политика "позором западной дипломатии, исповедующей нацизм".

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По словам депутата, жестокость и невежество Каллас зашкаливают, и именно такие государственные деятели провоцируют насилие и войны. Шеремет призвал все "цивилизованные страны" устроить главе дипломатии ЕС бойкот и не приглашать ее ни на одну международную площадку и конференцию, в том числе по урегулированию международных конфликтов и ведению мирных переговоров.

Парламентарий отметил, что Каллас нужно остановиться пока не поздно и публично принести покаяние. 16 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Каллас во лжи, цинизме и аморальности.