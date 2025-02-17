Медведев назвал чудаком расплакавшегося главу Мюнхенской конференции

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев нелестно отозвался о председателе Мюнхенской конференции Кристофе Хойсгене после того, как тот расплакался на закрытии форума.

" Р е д к о с т н ы й у р о д е ц " , - н а п и с а л Медведев в X, комментируя видеозапись с речью Хойсгена.

Пост сформулирован на английском языке. В оригинале Медведев использовал слово freak, которое обычно переводится как "чудак" или "уродец".

16 февраля Хойсген назвал выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции свидетельством того, что Европа и США больше не разделяют общих ценностей. Нынешний форум в Мюнхене, по словам его организатора, стал для Европы кошмарным сном.