Медведев назвал чудаком расплакавшегося главу Мюнхенской конференции

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев нелестно отозвался о председателе Мюнхенской конференции Кристофе Хойсгене после того, как тот расплакался на закрытии форума.
"Редкостный уродец", - написал Медведев в X, комментируя видеозапись с речью Хойсгена.
Пост сформулирован на английском языке. В оригинале Медведев использовал слово freak, которое обычно переводится как "чудак" или "уродец".
16 февраля Хойсген назвал выступление американского вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции свидетельством того, что Европа и США больше не разделяют общих ценностей. Нынешний форум в Мюнхене, по словам его организатора, стал для Европы кошмарным сном.