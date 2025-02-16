В МИД ответили на призыв Эстонии «загнать Путина в угол»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на призыв министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкны загнать президента России Владимира Путина «в угол». Свой ответ она выложила в Telegram-канале.

« Б о ю с ь с в е с т и е щ е о д н о г о н а т о в с к о г о " г е о м е т р и к а " с у м а , н о с к а ж у . М ы в п о л н о м у г л у . С п е ц и а л ь н о д л я М а р г у с а у т о ч н ю : в п о л н е й ш е м – 3 6 0 г р а д у с о в » , — н а п и с а л а о н а .

Захарова ответила на слова президента Италии о России и Третьем рейхе

Дипломат также отметила, что такая позиция является «отличной для маневра» и поблагодарила эстонского министра за «загон».

Ранее Захарова резко ответила на слова президента Италии Серджо Маттареллы, который сравнил РФ с Третьим рейхом. «Это неприемлемо и никогда не будет оставлено без последствий», — сказала она.