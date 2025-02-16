Какие страны могут отправить своих военных на парад Победы в Москве 9 мая

Участие в параде в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года могут принять военные из 19 дружественных государств России. Что об этом известно, кто приедет в Москву в День Победы?

Какие страны могут отправить своих военных на парад Победы в Москве 9 мая
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Военные из каких стран могут приехать в РФ для участия в параде

Во время заседания оргкомитета «Победа» 15 января министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что для участия в параде Победы были приглашены воинские поздравления 19 дружественных государств, 10 из них уже подтвердили свое участие.

Глава МО РФ уточнил, что российские военные также примут участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут по случаю Дня Победы в 370 населенных пунктах, в том числе в Сухуме, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке.

Также президент России Владимир Путин на встрече с председателями парламентов государств — членов ОДКБ заявил, что РФ ждет лидеров и воинские расчеты стран ОДКБ на параде Победы в Москве. Так, в российскую столицу 9 мая могут приехать военнослужащие из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.

Через некоторое время замначальника департамента воспитательной и идеологической работы Минобороны Казахстана Виталий Адамович подтвердил, что парадный расчет десантно-штурмовых войск пройдет по Красной площади 9 мая.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином заявил, что Кремль рассчитывает на участие военных Таджикистана в параде Победы 9 мая.

«Вы сегодня слышали, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон приглашение президента России Владимира Путина принял, приедет на это мероприятие. Мы рассчитываем увидеть и таджикских военнослужащих», — уточнил политик.

Японское издание NHK World со ссылкой на источники сообщало, что на Красной площади 9 мая могут появиться северокорейские военные. Отмечалось, что решение об их участии в церемонии празднования уже принято.

Вучич допустил, что Трамп приедет в Москву на День Победы

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин 26 января заявила, что ее страна будет представлена на параде Победы в Москве 9 мая 2025 года.

«Я хочу очень четко сказать: исторические факты не меняются из-за разных геополитических или других обстоятельств. Израиль еще в 2017 году принял в Кнессете решение, что 9 мая будет отмечаться День Победы», — подчеркнула она.

Кто из мировых лидеров посетит парад Победы в 2025 году

Посол России в Китае Игорь Моргулов 10 февраля подтвердил, что председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю празднования 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«Председатель КНР Си Цзиньпин в свою очередь пригласил Владимира Владимировича Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября», — уточнил Моргулов.

Президент Сербии Александар Вучич также примет участие в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая 2025 года. Красную площадь в День Победы посетит и большая делегация из Словакии во главе с премьер-министром страны Робертом Фицо.

«Мы хотим приехать 9 мая, это будет очень большая делегация. Об этом мы говорили и с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным», — сказал вице-спикер парламента республики Тибор Гашпар.

Также известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

«Президент Лула поблагодарил Россию за приглашение приехать в Москву на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая и сообщил о своем намерении принять участие в мероприятии», — подчеркнули в пресс-службе бразильского лидера.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявили, что Владимир Путин пригласил президента США Дональда Трампа в Москву, не исключается, что американский лидер посетит парад Победы.

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