Захарова ответила на слова президента Италии о России и Третьем рейхе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сравнение России с нацистской Германией, сделанное президентом Италии Серджио Маттарелла в год 80-летия Победы, не останется без последствий.

Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» отметила, что это сравнение никогда не останется без последствий. Такое заявление Маттарелла сделал в ходе лекции в одном из учебных заведений, подчеркнув, что, по его мнению, Россию можно приравнивать к Третьему рейху, передает ТАСС.

Она отметила, что слова прозвучали от лидера страны, которая в свое время поддерживала фашизм и чьи солдаты убивали на территории СССР.

Захарова жестко ответила Каллас на слова о смерти россиян

« Э т о г о в о р и т н а м ч е л о в е к , к о т о р ы й н е м о ж е т н е з н а т ь , к а к о е к о л и ч е с т в о и т а л ь я н с к и х с о л д а т в г о д ы В т о р о й м и р о в о й в о й н ы п о д н а ц и с т с к и м и з н а м е н а м и и л о з у н г а м и у б и в а л и н а н а ш е й т е р р и т о р и и н а ш и х д е д о в и п р а д е д о в » , – з а я в и л а о н а .

Ответ России, по словам Захаровой, вызвал волну русофобии и недовольства в Италии, но также породил поддержку среди обычных граждан. Итальянские журналисты и общественные деятели создали петицию, в которой выражают извинения россиянам за слова своего президента.

Ранее Захарова выразила возмущение в связи с заявлениями итальянского лидера Серджо Маттареллы о России, заявив, что они оскорбляют память борцов с фашизмом во времена Великой Отечественной войны.