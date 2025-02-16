Захарова жестко ответила Каллас на слова о смерти россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на высказывания главы европейской дипломатии Кайи Каллас о том, что мирные россияне якобы «не погибают» в результате конфликта на Украине. Российский дипломат обвинила Каллас в цинизме и аморальности, утверждая, что такие заявления подрывают надежды стран Евросоюза на участие в переговорах по Украине.

« Д е г р а д а ц и ю е с о в ц е в н а э т о м п о с т у м ы н а б л ю д а е м д а в н о . Ч е с т н о г о в о р я , д у м а л а , ч т о [ э к с - г л а в ы е в р о д и п л о м а т и и Ж о з е п а ] Б о р р е л я у ж е н и к т о н е п е р е п л ю н е т п о ц и н и з м у и а м о р а л ь н о с т и . Н о , в и д и м о , е с т ь е щ е р е з е р в ы н и з о с т и » , — п о д ч е р к н у л а Захарова в своем telegram-канале.

Она также обратила внимание на явное противоречие между знаниями Каллас о ситуации и ее публичными заявлениями.

В России оценили слова Каллас о том, что мирное население РФ не гибнет от ВСУ

Захарова указала, что европейские политики стремятся сохранить за собой место за столом переговоров по Украине, однако подобные высказывания Каллас ставят под сомнение возможность серьезного диалога.

« К а к м о ж н о с е р ь е з н о р а з г о в а р и в а т ь с т е м и , к т о п р о в о з г л а с и л л о ж ь с в о е й о ф и ц и а л ь н о й п о з и ц и е й ? » — р е з ю м и р о в а л а п р е д с т а в и т е л ь МИД РФ.

На Мюнхенской конференции по безопасности Кая Каллас заявила, что в конфликте на Украине не погибают мирные граждане России. Она отметила, что жертвы — это исключительно российские военнослужащие. Однако, по данным за 2024 год, в результате обстрелов со стороны ВСУ в России пострадали 4398 мирных жителей, из них 785 погибли, включая 50 детей, как отметил посол Родион Мирошник. Он назвал слова Каллас «русофобским угаром», передает RT.