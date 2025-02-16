Президент ОАЭ обсудил с Мантуровым пути развития отношений двух стран

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретился в Абу-Даби с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы арабского государства, текст которого опубликовало эмиратское информационное агентство WAM.

Как отмечается, в ходе встречи, которая прошла во дворце Аш-Шати в Абу-Даби, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил с Мантуровым "пути развития двусторонних отношений между ОАЭ и Россией в интересах обеих стран и на благо их народов в рамках стратегического партнерства, объединяющего два государства".