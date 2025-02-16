Путин на следующей неделе совершит региональную поездку

Российский президент Владимир Путин на следующей неделе планирует региональную поездку. Кроме того, его графике значится участие в Ежегодном совещании судей. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале Россия 1.

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— Н а н е д е л е в п л а н а х Путина — региональная поездка... Также Путин, как делает каждый год, примет участие в совещании судей всех российских судов, — отметили в программе.

Также президент планирует обращение к участникам Форума будущих технологий. Помимо этого, на следующей неделе Путин проведет совещание с кабинетом министров по вопросам диспансеризации, которое должно было состояться на прошлой неделе и было перенесено из-за графика президента.