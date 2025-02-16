Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский был несерьезен на пресс-конференции «нормандской четверки» в 2019 году, в которой принимал участие и российский президент Владимир Путин. Об этом он заявил журналисту Павлу Зарубину, запись их разговора доступна в Telegram.

Зарубин спросил у Пескова, видел ли Путин кадры с «кривляниями» Зеленского во время слов российского президента о необходимости соблюдать Минские соглашения.

« К а д р ы в и д е л , д а . О н и с и д е л и з а о д н и м с т о л о м , т о г д а о н н е м о г в и д е т ь е г о л и ц а , н о п о т о м , к о н е ч н о , в и д е л » , — р а с к р ы л о т н о ш е н и е Кремля к его поведению пресс-секретарь.

При этом он добавил, что до этого Путин и Зеленский несколько часов провели за переговорами, и украинский президент и в это время вел себя несерьезно.

Песков назвал условие, при котором Украина была бы цела

Ранее Песков назвал Украину плохим слугой США. Он заявил, что отношения такого рода сложились между странами с 2010 года.