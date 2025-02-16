Песков: корчивший рожи Зеленский и на нормандских переговорах был несерьезен

Владимир Зеленский, кривлявшийся во время заявления российского президента на пресс-конференции "нормандской четверки" в Париже в 2019 году, был несерьезным и на переговорах. Об этом рассказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

" К а д р ы в и д е л , д а , - о т в е т и л п р е д с т а в и т е л ь Кремля на вопрос, видел ли Путин кадры гримасничанья. - Они сидели за одним столом, тогда он не мог видеть его лица, но потом, конечно, видел".

"Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров, - напомнил Песков. - Ведь Зеленский и там так же себя вел, скажем, не совсем серьезно в каких-то вопросах".

Саммит в нормандском формате - Россия, Германия, Франция, Украина - проходил в декабре 2019 года. Его итоги тогда оценивались как положительные - были приняты решения по предварительному урегулированию ситуации в Донбассе, подтверждена незыблемость минских договоренностей. Встреча запомнилась в том числе и пресс-конференцией, на которой Зеленский, обращаясь к слушателям-журналистам, активно корчил рожи во время чужих заявлений о необходимости соблюдать Минские соглашения.

Киев действительно так и не стал выполнять условия, с которыми формально соглашался. При этом, как указали позднее представители западных стран - гарантов Минских соглашений, в Берлине и Париже и вовсе рассматривали документ как дающий Киеву время на подготовку к полномасштабному вооруженному конфликту.