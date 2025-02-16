Песков: после минских соглашений РФ не попадет в сети лживых обещаний Запада

В Кремле заявили, что после минских соглашений Россия не попадет в сети лживых обещаний Запада
Обман Запада с минскими соглашениями стал уроком для России. При заключении будущих договоров это будет учитываться, страна больше не попадет «в сети лживых обещаний» и будет прагматично отстаивать свои интересы. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что экс-канцлер ФРГ Меркель признавалась, говоря о минских соглашениях, что «мы не собирались ничего выполнять» и Западу «нужно было тянуть время».
«Разве это не обман? По-русски это обман. Но это просто должно стать, должно было стать и стало еще одним уроком для нас, еще одним опытом, который поможет нам в будущем наилучшим образом отстаивать наши интересы», — сказал Песков.
Он добавил, что не нужно ни на кого обижаться, «на обиженных воду возят». Следует использовать любой опыт прошлого, чтобы в будущем улучшить свои позиции.
По словам пресс-секретаря, «романтический период завершен». Наступило «время прагматизма».
«Мы учимся и не стоим на месте, чтобы не угодить в сети лживых обещаний», — отметил Песков.
Ранее в МИД РФ рассказали, как Запад сделал все, чтобы «похоронить» минские соглашения.