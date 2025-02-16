Песков: после минских соглашений РФ не попадет в сети лживых обещаний Запада

Обман Запада с минскими соглашениями стал уроком для России. При заключении будущих договоров это будет учитываться, страна больше не попадет «в сети лживых обещаний» и будет прагматично отстаивать свои интересы. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что экс-канцлер ФРГ Меркель признавалась, говоря о минских соглашениях, что «мы не собирались ничего выполнять» и Западу «нужно было тянуть время».

« Р а з в е э т о н е о б м а н ? П о - р у с с к и э т о о б м а н . Н о э т о п р о с т о д о л ж н о с т а т ь , д о л ж н о б ы л о с т а т ь и с т а л о е щ е о д н и м у р о к о м д л я н а с , е щ е о д н и м о п ы т о м , к о т о р ы й п о м о ж е т н а м в б у д у щ е м н а и л у ч ш и м о б р а з о м о т с т а и в а т ь н а ш и и н т е р е с ы » , — с к а з а л Песков.

Он добавил, что не нужно ни на кого обижаться, «на обиженных воду возят». Следует использовать любой опыт прошлого, чтобы в будущем улучшить свои позиции.

По словам пресс-секретаря, «романтический период завершен». Наступило «время прагматизма».

« М ы у ч и м с я и н е с т о и м н а м е с т е , ч т о б ы н е у г о д и т ь в с е т и л ж и в ы х о б е щ а н и й » , — о т м е т и л Песков.

Ранее в МИД РФ рассказали, как Запад сделал все, чтобы «похоронить» минские соглашения.