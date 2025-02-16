Песков: Украина превратилась в плохого слугу США

Россия строила с Украиной равноправные отношения, тогда как с США у Киева отношения как у слуги и хозяина. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Он напомнил о Харьковских соглашениях 2010 года о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года, отметив, что "тогда речь шла о двух соседних братских, союзнических государствах" и "о равноправном диалоге".
"Сейчас [между США и Украиной] речь идет об отношении "хозяин - слуга". И это все объясняет. Это причем даже не вассал, это именно слуга. Причем плохой слуга", - сказал представитель Кремля.