В Кремле назвали условие, при котором Украина была бы цела

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина была бы цела в случае выполнения Минских соглашений.

Об этом сообщает ТАСС.

» [ П о и т о г а м М и н с к и х с о г л а ш е н и й ] п о л у ч и л о с ь с д е л а т ь д о к у м е н т , к о т о р ы й д а в а л в о з м о ж н о с т ь т о г д а в ы й т и н а у р е г у л и р о в а н и е у к р а и н с к о й п р о б л е м ы . В ы й т и н а у р е г у л и р о в а н и е , и , с о б с т в е н н о , и Украина была бы цела, и не было бы издевательства над русскими на Донбассе, не было бы гражданской войны, не было бы желания русских людей на Донбассе отделиться от Украины», — отметил Песков.

До этого Песков во время брифинга заявил, что пока у РФ нет конкретного понимания возможного переговорного процесса.

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Песков также заявлял, что говорить об участии Китая или каких-либо других стран в будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине пока рано, еще не было контактов на рабочем уровне.