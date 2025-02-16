Американские санкции в отношении руководства России могут не оказать существенного влияния на переговоры, поскольку Вашингтоном такие меры при желании быстро вводятся и быстро же отменяются. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

" Э т о к а к б ы с т р о в в о д и т с я , т а к и б ы с т р о о т м е н я е т с я п р и ж е л а н и и . И п р и ж е л а н и и м о г у т о с т а в а т ь с я в с и л е э т и с а н к ц и и д е с я т и л е т и я м и , - о т м е т и л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я . - С а н к ц и и - э т о т а к о е , т е м б о л е е в и с п о л н е н и и а м е р и к а н ц е в , д е л о , к о т о р о е м о ж е т б ы с т р ы м , м о ж е т б ы т ь д о л г и м . Н о п р и ж е л а н и и в с е в о з м о ж н о " .

Песков напомнил о существовавшей с 1970-х годов поправке Джексона - Вэника, ограничивающей торговлю США с СССР и впоследствии всеми получившими независимость республиками Советского Союза.

" В с е м ы п о м н и м н о в ы й п а к е т с а н к ц и й , к о т о р ы й б ы л п р и н я т н а с л е д у ю щ и й д е н ь п о с л е о т м е н ы , - д о б а в и л п р е с с - с е к р е т а р ь а м е р и к а н с к о г о л и д е р а . - [ О т м е н е н н ы й з а к о н ] с р а з у б ы л з а м е н е н ц е л ы м п а к е т о м с а н к ц и й , к о т о р ы й п о с в о е й к о м п о з и ц и и о б е с п е ч и в а л т о т ж е э ф ф е к т " . " Э т о б ы л а т а к а я к в а з и о т м е н а " , - з а к л ю ч и л Песков.

Поправка Джексона - Вэника была принята в США в 1974 году. Она увязывала нормализацию двусторонней торговли с проблемой еврейской эмиграции из Советского Союза. При этом в отношении многих республик бывшего СССР норма действует до сих пор, например в отношении государств Центральной Азии.