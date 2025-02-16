Песков: санкции быстро вводятся и отменяются
Американские санкции в отношении руководства России могут не оказать существенного влияния на переговоры, поскольку Вашингтоном такие меры при желании быстро вводятся и быстро же отменяются. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
"Это как быстро вводится, так и быстро отменяется при желании. И при желании могут оставаться в силе эти санкции десятилетиями, - отметил представитель Кремля. - Санкции - это такое, тем более в исполнении американцев, дело, которое может быстрым, может быть долгим. Но при желании все возможно".
Песков напомнил о существовавшей с 1970-х годов поправке Джексона - Вэника, ограничивающей торговлю США с СССР и впоследствии всеми получившими независимость республиками Советского Союза.
"Все мы помним новый пакет санкций, который был принят на следующий день после отмены, - добавил пресс-секретарь американского лидера. - [Отмененный закон] сразу был заменен целым пакетом санкций, который по своей композиции обеспечивал тот же эффект". "Это была такая квазиотмена", - заключил Песков.
Поправка Джексона - Вэника была принята в США в 1974 году. Она увязывала нормализацию двусторонней торговли с проблемой еврейской эмиграции из Советского Союза. При этом в отношении многих республик бывшего СССР норма действует до сих пор, например в отношении государств Центральной Азии.