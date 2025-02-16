Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован официальный визит. Данная встреча «приобретает особое значение в нынешних обстоятельствах» и ее необходимо тщательно готовить. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В воскресенье Песков прокомментировал возможные прямые контакты лидеров России и США в ближайшее время.

« В с т р е ч а д в у х п р е з и д е н т о в , а т е м б о л е е п р е з и д е н т о в т а к и х с т р а н к а к Р о с с и я и С Ш А , т р е б у е т о с о б ы х у с и л и й в п л а н е е е п о д г о т о в к и , с о с т а в л е н и я п о в е с т к и д н я , о б с у ж д е н и я , о б м е н а м н е н и я м и н а р а б о ч е м у р о в н е и т а к д а л е е » , — с к а з а л П е с к о в .

По его словам, «учитывая, что мы говорим о первом потенциальном контакте двух глав государств в нынешних обстоятельствах», эта встреча приобретает особое значение.

Журналист спросил Пескова, реалистична ли ситуация, когда высокопоставленная российская делегация сядет в самолет и отправится в Вашингтон для переговоров. Теперь это «кажется невероятным», учитывая, что почти все политики высокого ранга находятся под санкциями Запада.

Президентский пресс-секретарь не исключил такой возможности, отметив, что санкции против российских политиков «как быстро вводятся, так и быстро отменяются при желании» властей США.

« И в Р о с с и ю в л ю б о й м о м е н т , с о о т в е т с т в е н н о , п р е з и д е н т Т р а м п т о ж е м о ж е т п р и е х а т ь , к о г д а з а х о ч е т ? » — с п р о с и л и П е с к о в а .

« Н у к о н е ч н о » — о т в е т и л п р е д с т а в и т е л ь К р е м л я .

При этом пока нет информации о том, собирается ли Трамп посетить Москву в День Победы.