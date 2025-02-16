В Кремле рассказали, когда Трамп может приехать в Москву
Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда будет согласован официальный визит. Данная встреча «приобретает особое значение в нынешних обстоятельствах» и ее необходимо тщательно готовить. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В воскресенье Песков прокомментировал возможные прямые контакты лидеров России и США в ближайшее время.
«Встреча двух президентов, а тем более президентов таких стран как Россия и США, требует особых усилий в плане ее подготовки, составления повестки дня, обсуждения, обмена мнениями на рабочем уровне и так далее», — сказал Песков.
По его словам, «учитывая, что мы говорим о первом потенциальном контакте двух глав государств в нынешних обстоятельствах», эта встреча приобретает особое значение.
Журналист спросил Пескова, реалистична ли ситуация, когда высокопоставленная российская делегация сядет в самолет и отправится в Вашингтон для переговоров. Теперь это «кажется невероятным», учитывая, что почти все политики высокого ранга находятся под санкциями Запада.
Президентский пресс-секретарь не исключил такой возможности, отметив, что санкции против российских политиков «как быстро вводятся, так и быстро отменяются при желании» властей США.
«И в Россию в любой момент, соответственно, президент Трамп тоже может приехать, когда захочет?» — спросили Пескова.
«Ну конечно» — ответил представитель Кремля.
При этом пока нет информации о том, собирается ли Трамп посетить Москву в День Победы.
«Президент Путин будет рад приветствовать всех глав, которые готовы разделить с нами радость и гордость за этот День», — сказал Песков.