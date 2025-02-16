В Кремле оценили возможность приезда Трампа в Россию

Президент США Дональд Трамп может приехать в Россию в любой момент, когда визит будет согласован. Об этом заявил официальный представить Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным, их диалог опубликован в его Telegram-канале.

На вопрос журналиста о том, может ли глава Белого дома приехать в Россию в любой момент, пресс-секретарь президента России ответил словом «конечно».

Оценивая возможность приезда Трампа на празднование Дня Победы 9 мая он также добавил, что российский лидер Владимир Путин будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить с Москвой радость и гордость за этот день.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обычно ведет телефонные переговоры один, но иногда приглашает помощников, которые нужны для обсуждения тех или иных вопросов. Так он ответил на вопрос о том, присутствовал ли кто-либо рядом с главой государства во время его телефонного разговора с американским президентом.