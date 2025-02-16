Песков назвал «мощным сигналом» диалог между лидерами России и США

Разговор между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой Дональдом Трампом стал «мощным сигналом» того, что стороны будут решать проблемы посредством диалога.

Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

« Э т о м о щ н ы й с и г н а л о т о м , ч т о т е п е р ь б у д е м п ы т а т ь с я р е ш а т ь п р о б л е м ы п о с р е д с т в о м д и а л о г а , и т е п е р ь б у д е м г о в о р и т ь о м и р е , а н е о в о й н е » , — з а я в и л о н .

В ходе этого же интервью официальный представитель Кремля добавил, что Трамп при желании может приехать в Россию в любой момент.

Песков ответил на вопрос о присутствии других людей во время разговора Путина с Трампом

12 февраля Путин провел с американским лидером телефонный разговор. Беседа президентов продлилась почти полтора часа. Лидеры согласились, что конфликт на Украине необходимо завершить.

Путин отметил, что долгосрочное урегулирование на Украине может быть достигнуто путем переговоров. При этом российский лидер выступил за «устранение первопричин конфликта» и поддержал тезис американского коллеги, что для США и России пришло время работать вместе. Кроме того, Путин пригласил Трампа в Москву.