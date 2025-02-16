В Госдуме прокомментировали слова Келлога об уступках РФ для мира на Украине
Никаких «территориальных уступок» со стороны России в рамках мирной сделки по Украине не будет, заявил член думского комитета по обороне Андрей Колесник. Об этом пишут «Аргументы и факты».
Накануне спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон ждет от России «территориальных уступок» и сокращения численности армии.
«Требовать территориальных уступок от России. Это даже не смешно. Территориальных уступок не будет ни в каком варианте. Сейчас они еще начнут денег требовать, которые они потратили для войны с нами через Украину. Их никто не заставлял тратить деньги», — подчеркнул Колесник.
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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова к «разумным компромиссам» для урегулирования конфликта, но не к уступкам или «размену».