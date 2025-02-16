Никаких «территориальных уступок» со стороны России в рамках мирной сделки по Украине не будет, заявил член думского комитета по обороне Андрей Колесник. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Накануне спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон ждет от России «территориальных уступок» и сокращения численности армии.

« Т р е б о в а т ь т е р р и т о р и а л ь н ы х у с т у п о к о т Р о с с и и . Э т о д а ж е н е с м е ш н о . Т е р р и т о р и а л ь н ы х у с т у п о к н е б у д е т н и в к а к о м в а р и а н т е . С е й ч а с о н и е щ е н а ч н у т д е н е г т р е б о в а т ь , к о т о р ы е о н и п о т р а т и л и д л я в о й н ы с н а м и ч е р е з Украину. Их никто не заставлял тратить деньги», — подчеркнул Колесник.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова к «разумным компромиссам» для урегулирования конфликта, но не к уступкам или «размену».