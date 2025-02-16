Встреча глав европейских государств в Париже нацелена на попытки создать имитацию «стратегической автономии» Европы, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, президент Франции Эммануэль Макрон созывает чрезвычайный саммит для обсуждения политики американского лидера Дональда Трампа.

Сенатор уверен, что не стоит ждать чего-то нового от этого мероприятия, поскольку европейские политики уже в полной мере проявили себя на Мюнхенской конференции по безопасности.

« И в о з м у щ е н и е р а з г о в о р о м Трампа и Путина, и негодование по поводу выступления Вэнса, и клятвы поддерживать Украину «до победы», — уточнил Пушков.

Однако сенатор добавил, что темой их разговора будет автономия стран ЕС.

« Н о Макрон не был бы Макроном, если бы не попытался создать имитацию «стратегической автономии» Европы», — заключил он.

Ранее Алексей Пушков заявил, что нынешние проблемы в Европе, такие как теракты и миграционный кризис, не взялись из ниоткуда.