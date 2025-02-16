Пушков: саммит ЕС нацелен на имитацию «стратегической автономии» Европы

Встреча глав европейских государств в Париже нацелена на попытки создать имитацию «стратегической автономии» Европы, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Пушков: саммит ЕС нацелен на имитацию «стратегической автономии» Европы
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, президент Франции Эммануэль Макрон созывает чрезвычайный саммит для обсуждения политики американского лидера Дональда Трампа.

Сенатор уверен, что не стоит ждать чего-то нового от этого мероприятия, поскольку европейские политики уже в полной мере проявили себя на Мюнхенской конференции по безопасности.

«И возмущение разговором Трампа и Путина, и негодование по поводу выступления Вэнса, и клятвы поддерживать Украину «до победы», — уточнил Пушков.

Однако сенатор добавил, что темой их разговора будет автономия стран ЕС.

«Но Макрон не был бы Макроном, если бы не попытался создать имитацию «стратегической автономии» Европы», — заключил он.

Ранее Алексей Пушков заявил, что нынешние проблемы в Европе, такие как теракты и миграционный кризис, не взялись из ниоткуда.

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