Песков оценил разговор Путина и Трампа

Тональность и атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа были конструктивными, рабочими и доброжелательными. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В воскресном интервью Песков приоткрыл некоторые детали общения президентов России и США.

«Какова тональность, атмосфера этого разговора была?» спросил журналист.
«Конструктивной, рабочей, доброжелательной», ответил Песков.

На уточняющий вопрос он ответил, что таковым было общение с обеих сторон.

Песков также рассказал, что обычно президент ведет телефонные разговоры с зарубежными лидерами в одиночестве, «ему никто не составляет компанию».

Но в случае необходимости Путин «приглашает тех помощников, присутствие которых считает необходимым при обсуждении тех или иных вопросов».

Зеленский снова раскритиковал телефонный звонок Трампа Путину

Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор 12 февраля и договорились о личной встрече. Это был первый официальный диалог глав двух государств за долгое время.

Негативно настроенные по отношению к России западные политики раскритиковали разговор лидеров. В частности, глава МИД Польши заявил, что общение Путина и Трампа «играет в пользу Кремля и ведет к ослаблению морального духа на Украине».

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