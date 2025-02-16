Тональность и атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа были конструктивными, рабочими и доброжелательными. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В воскресном интервью Песков приоткрыл некоторые детали общения президентов России и США.

« К а к о в а т о н а л ь н о с т ь , а т м о с ф е р а э т о г о р а з г о в о р а б ы л а ? » — с п р о с и л ж у р н а л и с т .

« К о н с т р у к т и в н о й , р а б о ч е й , д о б р о ж е л а т е л ь н о й » , — о т в е т и л Песков.

На уточняющий вопрос он ответил, что таковым было общение с обеих сторон.

Песков также рассказал, что обычно президент ведет телефонные разговоры с зарубежными лидерами в одиночестве, «ему никто не составляет компанию».

Но в случае необходимости Путин «приглашает тех помощников, присутствие которых считает необходимым при обсуждении тех или иных вопросов».

Зеленский снова раскритиковал телефонный звонок Трампа Путину

Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор 12 февраля и договорились о личной встрече. Это был первый официальный диалог глав двух государств за долгое время.

Негативно настроенные по отношению к России западные политики раскритиковали разговор лидеров. В частности, глава МИД Польши заявил, что общение Путина и Трампа «играет в пользу Кремля и ведет к ослаблению морального духа на Украине».