Песков оценил разговор Путина и Трампа
Тональность и атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа были конструктивными, рабочими и доброжелательными. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В воскресном интервью Песков приоткрыл некоторые детали общения президентов России и США.
«Какова тональность, атмосфера этого разговора была?» — спросил журналист.
«Конструктивной, рабочей, доброжелательной», — ответил Песков.
На уточняющий вопрос он ответил, что таковым было общение с обеих сторон.
Песков также рассказал, что обычно президент ведет телефонные разговоры с зарубежными лидерами в одиночестве, «ему никто не составляет компанию».
Но в случае необходимости Путин «приглашает тех помощников, присутствие которых считает необходимым при обсуждении тех или иных вопросов».
Зеленский снова раскритиковал телефонный звонок Трампа Путину
Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор 12 февраля и договорились о личной встрече. Это был первый официальный диалог глав двух государств за долгое время.
Негативно настроенные по отношению к России западные политики раскритиковали разговор лидеров. В частности, глава МИД Польши заявил, что общение Путина и Трампа «играет в пользу Кремля и ведет к ослаблению морального духа на Украине».