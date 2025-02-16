Власти Крыма готовы возобновить контакты с американской стороной в случае признания российского статуса полуострова.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

« М ы г о т о в ы к о н т а к т и р о в а т ь , и с к а т ь с о в м е с т н у ю в ы г о д у , м о ж е м и д р у ж и т ь , е с л и т а м п р и з н а ю т н а ш р о с с и й с к и й с т а т у с . Н е т — п р о ж и в е м и б е з и х д р у ж б ы » , — з а я в и л о н .

По словам парламентария, российская сторона не обязана искать пути восстановления диалога, поскольку американская сторона разорвала эти связи. Он добавил, что Крым готов к западным инвестициям.

Константинов отметил, что президент США Дональд Трамп может приехать на полуостров и изучить возможность строительства «Трамп-тауэра» в центре Симферополя или в Ялте. Он подчеркнул, что после этого пойдет «перезагрузка», однако «заманивать» американские власти Крым не намерен.

Парламентарий добавил, что главной целью является содействие в достижении целей спецоперации, и когда «будет победа — все остальное приложится».

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя телефонный разговор между президентами России и США, заявил, что настало время возобновлять формат Госдума — конгресс. По его словам, в Госдуме просто никогда не говорили об этом, «чтобы не навредить нашим партнерам».