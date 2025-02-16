НАТО обвинили в попытке отправить войска Украину под видом миротворцев

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что войска стран НАТО пытаются проникнуть на территорию Украины под прикрытием миротворческой миссии. Его слова приводит РИА Новости.

НАТО обвинили в попытке отправить войска Украину под видом миротворцев
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Смирнов обвинил НАТО в попытке отправить войска Украину под видом миротворцев и подчеркнул, что этим солдатам нечего делать на территории страны.

«В условиях, когда США открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны ЕС в лице, прежде всего Франции и Англии, согласятся на любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу», — отметил он.

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Ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов обсуждать размещение иностранных войск на территории страны.

«Украина готова говорить о чем угодно, что будет работать», — отметила она.

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