У Европы были шансы принять участие в урегулировании конфликта на Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

« Я н е з н а ю , ч т о и м д е л а т ь з а п е р е г о в о р н ы м с т о л о м . Е с л и о н и б у д у т « в ы ц ы г а н и в а т ь » к а к и е - т о л у к а в ы е и д е и п р о з а м о р о з к у к о н ф л и к т а , а с а м и п о с в о е м у о б ы ч а ю , н р а в у и п р и в ы ч к а м б у д у т и м е т ь в в и д у п р о д о л ж е н и е в о й н ы , т о з а ч е м и х т у д а п р и г л а ш а т ь ? » , — с к а з а л о н .

По словам главы МИД РФ, компромиссы по украинскому конфликту достигались не раз, и всегда благодаря российской стороне.

12 февраля президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

16 февраля стало известно, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием российской делегации должны пройти в Эр-Рияде 18 февраля. 17 февраля Трамп заявил, что «очень скоро» может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.